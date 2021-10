A Fazenda: Peões brincam com Gui Araujo depois de ‘fora’ de Marina após troca de beijos

Os peões de ‘A Fazenda 13’ não perdoaram o modelo Gui Araújo após ele ter trocado beijos com a influenciadora digital Marina Ferrari na madrugada deste sábado (16).

“O que você tá fazendo?”, indagou MC Gui ao ver Gui Araujo tentando se ajeitar na cama. “Onde foi que eu errei?”, questionou Gui Araujo – que levou um fora de Marina Ferrari por deixar a influenciadora digital sozinha na festa.

“Você que trabalha com dormir no cantinho da cama. Dá uma ajuda”, debochou MC Gui. “Por**, velho. Vai dormir no canto, velho. Tá todo encolhido aí, velho. Dorme aqui no meu pezinho”, gargalhou Bil Araújo. “Você vai bater a boca na escrivaninha”, acrescentou Dynho Alves.

Em seguida, Marina se movimentou na cama e puxou boa parte do edredom, deixando Gui Araujo quase sem nada para se cobrir.

“O que aconteceu aí, mano? Botou a língua na hora errada do beijo? Deram um selinho e mordeu?”, brincou o cantor MC Gui, arrancando gargalhadas de Marina.

No fim, Marina Ferrari e Gui Araujo dormiram abraçados.

Saiba mais