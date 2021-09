A Fazenda: Nego do Borel leva bronca de Rodrigo Faro após palavrão ao vivo

Nego do Borel não para de se envolver em polêmicas, mesmo dentro de “A Fazenda 13″. O cantor levou uma bronca de Rodrigo Faro após falar um palavrão ao vivo. Nego foi o mais votado na primeira roça para ficar no reality, e teve que ser contido por Faro.

“Agora é hora de falar com ele que bateu o recorde de plaquinhas nessa primeira última chance, Nego do Borel”, começou o apresentador. “Caral**, cara”, disse Nego. “Tem que parar de falar baralho no programa ao vivo, primeira coisa”, declarou Rodrigo.

