A Fazenda: ‘Não sei jogar’, lamenta Aline enquanto é consolada por Rico e Erika

Aline Mineiro não conseguiu conter o choro após ser criticada pelos colegas de confinamento de “A Fazenda 13″. A ex-panicat precisou ser consolada por Rico Melquiades e Erika Schneider.

“A gente está junto, lembra? A gente vai ajudar um ao outro aqui, eu, você e a Erika. Não foi bom ontem? Piscina, a gente conversa”, disse Rico para a amiga. “Eu quero minhas coisas, quero minha casa, quero minha mãe. […] Eu não sei jogar”, desabafou Aline.

Para tentar acalmá-la, Erika disse que a amiga era uma guerreira. “Calma, amiga! Eu sei que às vezes é difícil, mas força, cadê a minha guerreira?” “Eu não aguento ver isso. Às vezes eu caio. Amigo, me promete uma coisa? Você não vai errar mais, não vai faltar mais ao respeito com as pessoas”, pediu Aline para Rico.

