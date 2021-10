A Fazenda: Mileide acredita que Record manipula formação da roça

Mileide Mihaile falou, durante a madrugada desta quarta-feira (13), que acredita que a formação da roça em “A Fazenda 13″ seja manipulada pela Record. A empresária viu o lacre do seu lampião no chão, e chegou a conclusão de que um dos poderes foi colocado lá após a Prova de Fogo.

+ Depois de flagra de produtor com Juliette, modelo confirma término

+ Carlinhos Maia revela motivo de não aceitar participar de reality show

“Quando foi o meu [lampião], eu vi o lacre no chão um dia. Eu sei que um dos poderes é o público que vota, acho que eles escolhem depois da prova. Então, o público escolheu esse poder do Bil [Arcrebiano de Araújo] sabendo que era ele que tinha ganhado”, disse Mileide em conversa com marina Ferrari e MC Gui.

“O pessoal da produção deve ter colocado [o poder] lá dentro [do lampião] enquanto a gente fica trancado no quarto, de madrugada. Só não sei qual dos dois que é”, completou ela. Mileide não está errada, só inverteu as coisas. O poder vermelho, que é escolhido pelo público, é votado entre sexta-feira e domingo, e é anunciado por Galisteu antes da Prova de Fogo. Porém, o poder amarelo é definido depois que lampião tem o dono, como foi questionado por Mileide, apontando uma falha da produção do reality.

Veja:

Saiba mais