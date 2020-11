A Fazenda: “Meu medo era sair antes de um mês”, diz Biel

Os peões de “A Fazenda” estão conversando muito sobre seus medos ultimamente. Foi a vez de Biel abrir o coração para os colegas de confinamento e explicar como estava se sentindo, e o que passou pela sua cabeça nas primeiras semanas de reality. Biel, Lipe, Mariano e Lucas Maciel estavam conversando na sala, e começaram a soltar a voz.

+ Ex-marido de Rafa Kalimann canta “sofrência” ao saber de novo namorado dela

+ Esposa de Thiago Silva diverte seguidores ao mostrar axilas peludas: “Esqueci completamente”

“Fugia de qualquer faísca para não sobrar pra mim, eu me conheço, po”, começou Lipe, falando que tinha muito medo no começo do programa. “Meu medo era sair antes de um mês. Por isso aguentei muita coisa, creme, água na cara”, comentou Biel, entendendo o ponto do amigo.

Veja também