A Fazenda: MC Gui, Rico, Tati Quebra Barraco e Sthefane Matos estão na Roça

Em mais um dia de votação para a formação da Roça desta semana em “A Fazenda 13“, da Record, nesta terça-feira (26), MC Gui, Rico Melquiades, Tati Quebra Barraco e Sthefane Matos formam o quarteto inicial da votação.

Como Fazendeiro da semana, Bil Araújo escolheu o primeiro integrante da Roça, o funkeiro MC Gui. Rico acabou sendo o mais votado pela casa, com quatro votos, e puxou Tati Quebra Barraco para a berlinda. Por último, Sthefane acabou sobrando no Resta Um, e fechou os quatro integrantes da Roça desta semana.

Por ter sido a última escolhida, a influencer ficou com o dever de vetar um dos outros três participantes da Prova do Fazendeiro desta quarta (27), e MC Gui acabou sendo o alvo de Sthefane. No entanto, o Poder da Chama Vermelha desta semana dava a um dos peões o direito de trocar o veto.

Dynho Alves era o dono do poder e acabou salvando MC Gui, trocando o veto dele por um em Rico. Com isso, MC Gui, Sthefane e Tati Quebra Barraco disputam a Prova do Fazendeiro desta quarta, e Rico já está na votação de quinta.

