A Fazenda: MC Gui detona Bil Araújo após modelo defender Erika

O funkeiro MC Gui criticou, mais uma vez, o comportamento do modelo Bil Araújo, nesta segunda-feira (4), no programa A Fazenda. Depois de o ex-BBB ter saído em defesa da dançarina Erika Schneider, o cantor quis falar sobre o assunto.

Durante uma conversa que teve com o influenciador digital Erasmo Viana, MC Gui voltou a falar sobre a briga generalizada que aconteceu no reality. A situação aconteceu depois de o funkeiro falar que achou injusta a justificativa da dançarina ao indicar Mussunzinho.

“Ele tem a coragem de virar para mim e falar que eu estava torcendo para ele sair. Olha as ideias dele”, disse. Em resposta, o influenciador insinuou que Bil estaria com abstinência sexual: “Não sei se ele está sem ‘cabo’ e está ficando com o humor afetado, mano”.

Depois, MC Gui disse que o modelo critica a colega de confinamento e depois “fica de chamego” com ela: “Mas aí é mancada dele fazer isso. Ele mete o p** na Erika e depois vai lá chupar ela. Esse bagulho de ficar um lambendo o outro não dá, não”, disse.

