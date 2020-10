A Fazenda: Luiza Ambiel, MC Mirella, Mateus Carrieri e Juliano estão na Roça

Em formação da Roça, nesta terça-feira (20), os peões Luiza Ambiel, MC Mirella, Mateus Carrieri e Juliano acabaram escolhidos para disputar o voto do público e saber quem será eliminado de A Fazenda na próxima quinta-feira.

O fazendeiro Mariano, vencedor da prova da semana passada, abriu a votação escolhendo a peoa Luiza Ambiel. MC Mirella recebeu o maior número de votos dos participantes e acabou puxando Mateus Carrieri para a disputa.

O último peão a formar o quarteto roceiro foi escolhido em uma dinâmica envolvendo uma segunda votação. Jojo Toddynho, que possuía o Poder da Chama Vermelha, escolheu três participantes que deveriam ser votados novamente pela casa: Biel, Juliano e Lidi.

Com isso, Juliano acabou recebendo o maior número de votos dos peões e completou o quarteto, e ficou com a tarefa de vetar um dos outros três roceiros para a Prova do Fazendeiro desta quarta. O peão escolheu Luiza Ambiel, que estará direto na votação de quinta.

Nesta quarta, Juliano, Mateus e MC Mirella vão disputar a Prova do Fazendeiro para decidir qual dos três escapa de uma possível eliminação pelo voto do público.

