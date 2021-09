A Fazenda: Liziane Gutierrez é a primeira eliminada da 13ª edição do reality

Liziane Gutierrez foi a primeira eliminada de “A Fazenda 13“, da Record, nesta quinta-feira (23). A modelo perdeu a disputa da Roça contra Nego do Borel e Solange Gomes.

A modelo recebeu apenas 26,15% dos votos para permanecer no jogo. Solange teve uma votação muito próxima, com 26,44%. Já o cantor, que causou na primeira semana do reality foi o preferido do público para continuar, com 47,41%.

Liziane foi a peoa mais votada pelos participantes do reality para ir para a Roça. Ao ser indicada, puxou Solange Gomes para a disputa. Nego do Borel acabou indicado pelo então Fazendeiro, Gui Araújo.

Além dos três, Erika Schneider chegou a estar na primeira formação da Roça, ao ser a única não escolhida na dinâmica do Resta Um, porém ao disputar com Liziane e Solange a prova do Fazendeiro desta semana, acabou escapando da votação e garantindo uma imunidade para a próxima semana.

