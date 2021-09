A Fazenda: Liziane anuncia que vai processar Erasmo Viana e Nego do Borel

A modelo Liziane Gutierrez afirmou que vai processar Erasmo Viana, seu ex-colega de confinamento em “A Fazenda 13”, da RecordTV. De acordo com Liziane, ela foi vítima de abuso psicológico por parte do influenciador fitness.

Além disso, a ex-peoa também entrou com uma ação judicial contra Nego do Borel. “Sofri pressão psicológica e exclusão dentro do confinamento. Ouvi palavras duras, fui tratada com grosseria e frieza diversas vezes. Queriam me fazer sentir culpada por erros que não eram meus e mais uma vez inferiorizando a voz da mulher ou diminuindo nossa força. Não vou me calar, já estou cansada!”, escreveu no Instagram.

“Vamos enfrentar essa misoginia e machismo estrutural. Como já sabem, estou entrando com uma ação judicial contra o funkeiro Nego do Borel por ter feito bullying e ferido minha integridade moral no reality. Já me reuni com os advogados e também estamos com todos os vídeos e provas do que o Erasmo Viana cometeu comigo, todo o abuso psicológico que eu passei no programa”, disse.

“Caso exista a vitória, vou doar o valor para instituições e ONGs que apoiam mulheres vítimas da violência psicológica, material, sexual ou física. Não fiquem em silêncio, vamos nos unir porque juntas somos mais fortes”, afirmou a modelo.

Veja também