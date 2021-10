A Fazenda: Lary Bottino fala sobre possível affair com Bill Araújo

Em uma conversa com Gui Araújo em “A Fazenda 13”, da Record TV, Lary Bottino falou sobre um possível affair com Bil Araújo dentro do reality show rural. No bate-papo, a influenciadora digital comentou sobre a falta de reciprocidade do modelo com ela.

“Eu sou muito intensa”, disse Lary. Na sequência, Gui aconselhou a amiga, dizendo que isso seria melhor para ela.

Nos últimos dias, Bottino e Bil trocaram carícias, mas ele demosntrou desinteresse.

