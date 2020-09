A Fazenda: Jojo Todynho relembra aborto espontâneo e diz que guardou enxoval do bebê

A cantora Jojo Todynho relembrou um momento difícil que passou em sua vida durante um bate-papo com os participantes de A Fazenda 12, da Record TV.

Na conversa, Todynho contou sobre o aborto espontâneo que sofreu no ano passado: “Quando eu via uma mãe com criança na rua, eu ficava afobada… Pensava comigo ‘Eu devo ser defeituosa mesmo’, porque nessas horas a gente começa a imaginar um monte de coisas”, disse a funkeira.

Veja também:

“Milagre ele estar entre nós hoje”, diz mulher de Maurício Manieri sobre infarto do cantor

Belo diz que é favor da volta dos shows: “Famílias para sustentar”

Ela ainda revelou que guardou todo o enxoval do bebê para usar quando tiver outro filho.