A Fazenda: ‘Eu faço a seleção’, revela Aline detalhes de seu relacionamento aberto

Aline Mineiro, em conversa com os peões no reality show A Fazenda 13 comentou detalhes de seu relacionamento aberto com Léo Lins.

A ex-panicat, que é bissexual, afirmou que quem faz o contato com as meninas que entraram na relação do casal é ela: ‘’ Eu faço a seleção porque para ir para o vamos ver eu tenho que curtir’’, declarou a peoa.

Aline ainda comentou que seu namorado sempre foi muito ‘’quadrado’’ e que se envolve com meninas desde o 17 anos de idade, então um equilíbrio era necessário: ‘’Quando eu comecei a namorar com ele eu não queria perder meu estilo’’, disse Aline.

