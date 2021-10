A Fazenda: Erika detona Tati Quebra Barraco após ser eliminada de reality

Erika Schneider foi a eliminada desta semana em “A Fazenda 13″ e, como manda o contrato, precisou gravar com Rodrigo Faro para o “A Hora do Faro”. Durante a entrevista, a ex-dançarina falou sobre sua relação com Tati Quebra Barraco, com quem teve alguns atritos dentro da casa.

“Ela me desestabilizava. Fiquei muito decepcionada com a Tati. Não vivi nenhuma situação boa com ela. Tati tem uma energia pesada”, contou Erika, que foi a terceira eliminada do reality. A loira também assistiu o surto da madrugada em que Rico Melquiades joga fora o café da sede e acaba brigando com Dynho Alves.

