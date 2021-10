A Fazenda: Erasmo volta a usar signo para justificar temperamento

Victor Pecoraro foi o quarto eliminado de “A Fazenda 13″, e participou da gravação do “Hora do Faro” nesta sexta-feira (15). O ator falou sobre os colegas de confinamento e distribuiu plaquinhas com qualidades e defeitos de cada um. Erasmo Viana ganhou autêntico e grosseiro, e resolveu se defender, usando seu signo de áries para justificar seu comportamento.

“A gente está em uma dinâmica, que o tempo inteiro a gente tem que se acusar, a gente tem que competir um com o outro, volta e meia eu acabo perdendo um pouco da minha paciência e sendo um pouco grosseiro”, disse Erasmo. “Sempre que eu tenho esse tipo de comportamento, eu tento rever minhas atitudes, eu tento conversar com as pessoas, mas eu sou uma pessoa de coração bom. Na verdade, isso faz parte do meu temperamento ariano, ser explosivo”, completou.

