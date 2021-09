A Fazenda: Erasmo diz que Erika só foi escolhida para reality por ser sua ex

Parece que a fazendeira da semana em “A Fazenda 13″, Erika Schneider, não está fazendo muito sucesso entre os outros participantes. MC Gui, Mussunzinho, Solange Gomes, Tati Quebra Barraco e Erasmo Viana se reuniram na cozinha para criticá-la na tarde desta quarta-feira (29).

+ Samara Felippo abre coração sobre uso de álcool

+ Projota se arrisca para abastecer carro após combustível acabar no meio de trânsito

Erasmo afirmou que Erika só foi escolhida para o reality por ser ex-affair dele. Ele explicou que o relacionamento terminou porque a modelo era limitada e tinha assuntos fúteis. “Eu achar isso dela significa que eu sou machista? É uma opinião que eu tenho dela, independente de ela ser uma menina linda. É a minha opinião e acabou”, disse.

“O agravante pra mim, nesse caso, foi que eu dei uns beijinhos nela lá fora. E aí, fica: ‘Pô, o cara filha da put*. Tá falando da menina’. Não tem nada a ver. Acabou minha história, um peguinha só e acabou”, disse o peão. “Tem outra coisa, quando ela tava vindo pra cá, eu já tava confirmado e ela estava de stand by [na reserva]. Ela falou: ‘Pô, me chamaram pra ser stand by, será que eu vou? Não sei se eu vou, não'” […] Botei a maior força pra ela, incentivando. Sempre tratei bem sempre conversei, mas sempre soube desse ladinho superficial”, continuou.

“O que eu fiquei sabendo, que me falaram, que ela entrou aqui porque ela era minha ex. Rolou esse papo nos sites: ‘Tá indo pro De Férias com o Ex porque ela é ex do Erasmo. E a outra, Valentina, é ex do Tiago. Quiseram comprar essa ideia. Eu não tô falando, eu vi isso, chegou a mim. Saiu isso. Todo mundo perguntou: ‘Por que vai botar a ex do Erasmo?’. Nunca foi minha ex na vida”, completou o ex-marido de Gabriela Pugliesi.

Veja também