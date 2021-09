A Fazenda: Equipe de Liziane rebate crítica de Leo Lins a processo contra Nego do Borel

Nesta sexta-feira (24), Nego do Borel comparou Liziane Gutierrez ao personagem Coringa durante “A Fazenda 13″. A equipe da modelo declarou que estava processando o cantor pela fala, quando recebeu um comentário do humorista Leo Lins criticando a decisão.

“A [m*rda] que virou processar alguém no Brasil. Já temos a terceirização do ofendido. O cara fez uma piada sobre uma pessoa e alguém de fora diz que vai processá-lo, ‘pqp’. [risos] Só tem o direito de se ofender aí, a pessoa que foi o alvo, no caso a Liziane. Ou talvez o Jack Nicholson, que fez o Coringa. E mais ninguém. E o pior é que o Nego e a Liziane estavam amigos no programa, ou seja, ela não tem intenção nenhuma de abrir um processo contra ele. Mas aí alguém se ofende e diz que vai processar”, comentou o comediante.

A equipe de Liziane não deixou barato, e fez questão de responder ao comentário de Leo. “Esse não é o seu lugar de fala, Léo. Vá torcer para a sua amada e não se preocupe com a Lizi! Nego do Borel infelizmente zombou de um erro médico que aqui fora estão usando para humilhar e atacar ela e você sabe bem. Ele debochou dela por trás e todos viram, não foi um elogio, a intenção foi querendo diminuir, e bullying não toleramos. Você devia servir como exemplo e ainda passa pano pra uma atitude dessa. Sucesso!”, finalizou.

