A Fazenda: Equipe de Liziane quer processar Nego do Borel; cantor a chamou de ‘coringa’

A equipe de Liziane Gutierrez pretende processar Nego do Borel por conta de suas declarações no reality show ‘A Fazenda 13’, da Record TV. Nessa quinta-feira, o cantor imitou a participante e a chamou de ‘coringa’. As informações foram divulgadas pelo UOL.

“Foi muito antiético da parte dele. Um comentário desnecessário e infeliz. Ele que pede tanto respeito ao próximo, não poderia desrespeitar uma pessoa dessa maneira”, disse Irinaldo Oliver, assessor de imprensa de Liziane.

A assessoria de imprensa de Liziane também informou que a equipe jurídica foi acionada e que pretende iniciar o processo contra Nego do Borel na esfera cível.

o nego do borel imitando a boca da liziane e falando que ela tava parecendo o coringa na festa pic.twitter.com/gWNsiB9s8Q — rich (@richzei) September 21, 2021

Nego do Borel imitou a colega de confinamento e um vídeo do momento viralizou nas redes sociais. Ele chegou a mudar sua feição para se assimilar, de forma pejorativa, o rosto de Liziane.

A peoa tem sido alvo de ataques pela sua aparência desde o início do reality show. Ela teve problemas com procedimentos estéticos e precisou passar por cirurgia para remover produtos injetados em seu rosto em uma harmonização facial.

Veja também