A Fazenda: Dayane Mello revela que Bil Araújo transou com Stéfani Bays e a largou

Durante uma conversa com Aline Mineiro na sede de “A Fazenda 13”, da Record TV, Dayane Mello detonou Bil Araújo na madrugada deste sábado (09). No bate-papo, a modelo revelou que ele transou e largou sua amiga, a influenciadora digital Stéfani Bays.

“Ele chegou e nem olhou na cara. Como se ela fosse uma estranha. Foi assim que eu conheci ele, dessa maneira. Tratando ela como uma estranha, ela chorando. Ele é podre como pessoa, como homem, como tudo. Ele não presta”, começou Dayane.

Ela ainda explicou que Bil ficava com Stéfani aqui fora, mas terminou o relacionamento porque iria participar de um reality show, isso, segundo ela, deixou a amiga bastante triste e arrasada: Um homem que transa contigo um mês, todos os dias, depois liga e diz: ‘Ai, não vou poder ficar contigo porque eu vou para um reality, porque agora vou me concentrar no reality’. Aí no outro dia eles se encontram na festa e ele nem olha na cara dela”, finalizou Mello.

Assista ao vídeo: