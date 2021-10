A Fazenda: Dayane e Tati Quebra Barraco discutem por causa de votação

Dayane Mello e Tati Quebra Barraco discutiram na Fazenda, neste domingo (4), por causa de votação. A discussão começou porque Tati disse que Day estava falando para toda a casa que Erika iria indicar Mussunzinho para a roça.

“Falou com o intuito de eu falar para o Mussunzinho, só que eu não ia falar, porque eu não escutei da tua boca, eu gosto de escutar da boca da pessoa. Não tô aqui para ser intermédio de ninguém”, disse Tati.

Dayane tentou explicar a situação. “Amor, a gente tava conversando na cozinha, eu não sei em que sentido andava a conversa e eu falei: ‘Ela não vai votar no Bil, ela vai votar no Mussunzinho’. Assim. Não é que, ai meu Deus, segredo ou fofoca. Eu falei naturalmente”.

Tati começou a gritar com Day e lembrou de uma situação passada. “Te chamei de falsa na sua cara e você ainda deixou um presentinho pra mim”.

Eita a Tati chamou a dayane de falsa e "sem vergonha " pq a day deixou um presente do dia da eliminação pra ela 😳 pic.twitter.com/vQ4S3cnIWK — INSTA:@BABADODOSFAMOSOSRJ (@babadofamososrj) October 3, 2021

Day se defendeu: “Tati, eu nunca te maltratei, nunca te desrespeitei. Você tá gritando comigo, me maltratando faz uma semana”. A cantora seguiu gritando: “Eu te maltratei? Só te chamei de falsa, na sua cara, ponto! Você tá me chamando de falsa, eu te botei aqui, ó”, disse Dayane com a mão para o alto.

Tati não se importou e perguntou: “Por que você me botou aí? Eu te pedi para você me botar aí?”.

Day respondeu. “Porque eu nunca te desrespeitei, eu nunca fiz nada para você. Agora você fala com o Rico, fala com a Aline, fala como se nada acontecesse”.

A artista se defendeu: “E eu tô te incomodando por causa disso? Ninguém mandou você me colocar num pedestal. Eu sou o que eu sou”.

Dayane continuou: “Não, você não tá me incomodando. Mas eu não fiz nada para você, Tati. Eu nunca te desrespeitei, e não vou te desrespeitar. Não vou ficar batendo boca com você”

Tati interrompeu a peoa: “Não mandei recado para você, falei na sua cara. Ao contrário de você que fica pelos cantos ‘Ai, porque botei num pedestal’. Não tem coragem de chegar e me chamar. Só que eu te chamei de falsa na sua cara. Você ainda deixou um presente pra mim. Você é mais sem vergonha na cara ainda. Tu que deixou um presente para mim com a Solange, eu mandei te devolver”.







Day seguiu se defendendo em relação ao presente: “Tu pode achar o que tu quiser, Tati. Qual é o problema? Se eu gosto de você, sempre gostei de você. Eu tava indo embora”.

Pra finalizar, Tati disparou: “Se a pessoa me chama de falsa e eu tô indo embora, eu não vou deixar presentinho pra ela. Ao contrário de você. Você é mais sem vergonha ainda. Se manca!”.

