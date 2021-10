A Fazenda: Dayane é a nova Fazendeira; Gui Araujo, Aline e Victor estão na Roça

Nesta quarta-feira (13), foi realizada a Prova do Fazendeiro, em “A Fazenda 13“, da Record, e Dayane Mello foi a vencedora, escapando da votação desta quinta (14), e ganhando imunidade para a próxima semana.

A modelo disputou a prova contra Aline Mineiro e Victor Pecoraro. Gui Araujo, que também está indicado para a Roça, foi vetado por Dayane e não participou.

Os peões disputaram uma prova em duas etapas, onde o participante que conseguisse o maior número de pontos seria o vencedor. Na primeira etapa, eles deviam mergulhar em uma piscina de bolinhas e achar cubos com produtos do patrocinador, que deveriam utilizar para montar um painel.

Quem montasse primeiro, receberia 100 pontos, o segundo 75 e o terceiro, 50, para a segunda rodada. Aline terminou a primeira fase em vantagem, seguida por Dayane e Victor. Mas na segunda fase, na qual somariam as pontuações da primeira com as que conseguissem na segunda, onde eles deveriam puxar alavancas aleatórias com pontuações distintas, Dayane virou sobre Aline e foi a vencedora.

Com isso, Gui Araujo, Aline e Victor disputam nessa quinta o voto do público para saber quem será eliminado do jogo. Como a votação é para permanecer na Fazenda, o peão que receber o menor número de votos, está fora.

