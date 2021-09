A Fazenda: Colunista afirma que Nego do Borel é expulso de reality

Nego do Borel foi acusado de estuprar Dayane Mello, que estava bêbada, na última sexta-feira (24), durante “A Fazenda 13″. Após pressão dos patrocinadores e internautas, a RecordTV decidiu expulsar o cantor do reality, de acordo com Léo Dias.

O colunista disse que recebeu a informação em primeira mão, e que a decisão não foi unânime na alta cúpula da emissora. Dayane estava muito bêbada após a festa, e Nego do Borel insistiu para que ela deitasse na mesma cama que ele. Tati Quebra Barraco e Solange Gomes alertaram o cantor, dizendo para ele não tentar nada. Mesmo assim, o cantor continuou investindo na modelo, indo atrás dela quando ela mudou de cama. Forçar sexo com uma mulher bêbada é crime, considerado estupro de vulnerável.

