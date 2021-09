A Fazenda: ‘Colocaram segurança na porta do quarto’, diz Rico Melquiades sobre ‘De Férias com o Ex’

Rico Melquiades, um dos confinados de “A Fazenda 13″, contou um pouco de sua experiência em outro reality, o “De Férias com o Ex”. “Eles vinham em cima de mim, aí eu rasgava as minhas pernas. Eu estava muito bêbado”, começou ele, que deixou claro não passar um dia sem beber.

+ FBI realiza busca em casa de noivo de Gabby Petito

+ Xuxa aparece irreconhecível em foto tirada por Pelé nos anos 80

“Eu ficava muito louco, sou muito ciumento. […] A produção não te dá um roteiro, mas eles conseguem movimentar o jogo com o tablet, botavam meu ex para sair com outro gay. […] Eles botaram meu ex para escolher alguém para ir para a suíte master”, continuou ele sobre como se sentia quando seu ex-namorado não saia ou não ficava com ele. “Ele escolheu quem?”, perguntou Valentina.

“Outro gay! Fiquei roxinho, nesse dia eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia surtar. A produção ainda botou um segurança na porta da suíte master com medo de eu entrar e quebrar tudo. Se eu tivesse bêbado, eu entrava no quarto”, respondeu Rico. Ele ainda falou sobre as mensagens que recebeu após o reality. “Era absurdo, diziam: ‘Vem aqui, seu filho da pu**, eu vou lhe matar, você merece ser amarrado, apanhar todos os dias’. Toda quinta-feira eu recebia um monte de direct assim porque era o dia que o programa ia ao ar. […] Era um monte.”

Veja também