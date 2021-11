A Fazenda: Bil diz que toparia participar de outro reality: ‘Só se for de esportes’

Em uma conversa entre os peões de “A Fazenda 13“, da Record, Bil Araújo confessou aos colegas que toparia participar de um outro reality show. Só em 2021, o influenciador já está em seu terceiro.

Bil disse ser grato pelas oportunidades que conseguiu, com o “BBB21” e o “No Limite“, ambos da Globo, e que gostaria de focar em outras coisas na carreira, porém, abriria uma exceção.

“Só se for de esporte, uma parada igual a da Day, de altura, aventura”, disse o influenciador.

Além do “Gran Fratello VIP” (o “BBB” italiano), Dayane Mello também participou no país dos realities “Mont Blanc – Desafio Vertical”, um jogo de aventuras nas montanhas do Vale de Aosta, e do “L’isoola dei Famosi” (A Ilha dos Famosos), que é uma espécie de “No Limite”, da Itália.

Saiba mais