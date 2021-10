A Fazenda: Bil dá a entender que Erika pode ser a Juliette desse reality

Em uma conversa com Erasmo Viana, na madrugada desta quarta-feira (6), Bil Araújo disse que o prejulgamento dos peões com a bailarina Erika Schneider traz semelhanças com algo que aconteceu no “Big Brother Brasil 21”, que Bil participou.

“Está acontecendo uma coisa aqui que aconteceu no meu primeiro reality, mano. Não estou querendo passar pano para a Erika, ela teve a treta dela com o Mussunzinho, mas o prejulgamento todo da casa em cima dela, a casa toda julgando, o Brasil abraça essa causa, velho”, disse o modelo.

Mesmo após o comentário de Bil, Erasmo segue comentando sobre os erros da peoa no confinamento.

“Não sei se foi uma coisa absurda. Ela não teve uma coisa absurda. Foi o conjunto de atitudes. Nem foi o lance do Mussunzinho, tá ligado? Foi o lance dela como fazendeira. Depois o Rico falou que ela comemorou, sim, [as punições causadas por ele]”, disse o empresário.

Bil encerrou a conversa dizendo que só terá certeza sobre Erika caso ela perca a prova do Fazendeiro desta quarta, dispute a votação do público, na quinta, e sobreviva no jogo.

“A gente vai descobrir isso na roça. O Mussunzinho saiu numa roça difícil para ele, não estou querendo me gabar. Mas essa roça está difícil para o Tiago [Piquilo], mas não quero que ele saia. A Day [Dayane Mello] não sai”, disse o modelo.

