A Fazenda: Bil Araújo, Valentina Francavilla, Gui Araujo e Lary Bottino estão na Roça

Nesta terça-feira (19), foi dia de votação em “A Fazenda 13“, da Record, para a formação da Roça desta semana. Vencedora da prova do Fazendeiro na semana passada, Dayane Mello indicou o primeiro peão para a disputa: Bil Araújo.

Gui Araujo foi o peão com o maior número de votos dos outros participantes, e ocupa a segunda vaga da Roça dessa semana. O empresário acabou puxando para a terceira vaga Valentina Francavilla.

O quarto e último membro desta primeira etapa da formação da Roça foi decidido na dinâmica do Resta Um. Cada participante, a começar pela última indicada, Valentina, salva um peão. O último que sobrar sem ter sido salvo, se junta ao trio.

Lary Bottino acabou não sendo salva por ninguém e foi a quarta e última integrante da Roça. Com a indicação, a influencer teve o direito de vetar algum dos outros três roceiros da Prova do Fazendeiro desta quarta (20). Lary escolheu Valentina.

Com isso, Bil, Gui Araujo e Lary disputam a Prova do Fazendeiro. O vencedor ou vencedora escapa da votação do público na quinta (21), se torna o Fazendeiro da semana e ganha imunidade na semana que vem.

Saiba mais