A Fazenda: Bil Araújo, Dayanne Mello, Gui Araujo e Mussunzinho estão na Roça

Nesta terça-feira (28), foi realizada mais uma formação de Roça, em “A Fazenda 13”, da Record, e Mussunzinho, Bil, Gui Araujo e Dayanne Mello estão indicados. Vencedora da prova do Fazendeiro na semana passada, Erika Schneider foi a responsável por escolher o primeiro roceiro da semana: Mussunzinho.

O segundo peão seria indicado pela somatória de votos dos outros participantes. A princípio, Rico Melquiades foi o mais votado, porém, por ter o Poder da Chama Amarela, ele poderia dar os votos recebidos por qualquer participante para outro peão, inclusive se fossem os votos dele próprio, e foi o que ele fez.

O influencer acabou transferindo todos os votos que recebeu para Bil Araújo, e o crossfiteiro acabou na Roça com oito votos. Pela dinâmica do programa, o mais votado pelos peões tem o direito de puxar outro participante para a disputa, e Bil escolheu Dayanne.

O quarto e último peão é definido pela dinâmica do Resta Um. Cada peão escolhe outro participante para ser salvo da Roça, e o último não escolhido acaba ocupando a quarta vaga na disputa.

Gui Araújo não foi salvo por nenhum dos peões e acabou sobrando para fechar o quarteto inicial de roceiros. Dona do Poder da Chama Vermelha, Marina acabou vetando Mussunzinho da Prova do Fazendeiro desta quarta (29), que salva o vencedor da votação final de quinta-feira (30), e ainda transforma o vencedor no Fazendeiro da semana.

Com isso, Bil, Dayanne e Gui Araújo disputam a prova. Os dois perdedores, disputam o voto do público com Mussunzinho na quinta. O mais rejeitado pelos telespectadores, estará eliminado.

