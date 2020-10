A Fazenda: Biel confessa ainda ser casado com ex e ela compartilha vídeo dele

Durante uma conversa com Luiza, o cantor Biel confessou ainda ser casado com a ex, Duda Castro. O trecho dele em “A Fazenda 2020” falando sobre o relacionamento dos dois viralizou pela conta da própria Duda. Apesar de nao citar o nome dela, Biel relembra o acidente com Raissa Barbosa jogando água na cara dele e fala sobre o casamento.

“Eu amo até hoje, sonho, tenho esperança em voltar. Quando eu penso em construir família, eu penso que ela melhore para que a gente possa se entender um dia. Ninguém sabe, eu sou casado com ela ainda, a gente se casou e não divorciou até hoje, porque a gente se gosta muito e não consegue divorciar”, conta.

A modelo compartilhou o vídeo do “marido” falando sobre o relacionamento deles com a legenda “Complicado…”. Veja:

