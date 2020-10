A Fazenda: Biel, Carol e Tays formam o trio da Roça desta semana

Com a prova do Fazendeiro realizada na noite desta quarta-feira (14) e vencida pelo peão Mariano, o trio que está oficialmente na Roça do reality show A Fazenda, da Record, é formado por Biel, Carol Narizinho e Tays.

Por conta da vitória, Mariano não só está livre de ser eliminado nesta quinta como também já garantiu imunidade na próxima votação, além de ter o direito de indicar uma pessoa para disputar a próxima Roça na semana que vem.

Carol e Tays disputaram a prova do Fazendeiro com Mariano, mas não tiveram a mesma pontaria, agilidade e força para vencer, juntando-se assim a Biel, que foi vetado de participar do jogo no programa de terça.

O resultado da votação do público que decide quais são os peões que voltam para a sede do programa e qual será o eliminado será conhecido nesta quinta.

