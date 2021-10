A Fazenda: Após cirurgia de aumento peniano, Tiago conta que realiza fisioterapia no membro todos os dias

Os participantes de “A Fazenda 13″ ficarão 48h sem carne porque Tiago Piquilo trocou de roupa no reservado, mas o cantor tem um bom motivo para isso, e contou aos peões nesta quinta-feira (21). Tiago contou que precisa fazer fisioterapia no pênis todos os dias após ter feito a cirurgia de aumento do membro.

“Eu faço todo dia minha fisioterapia, venho, tiro a roupa de fora e tomo o meu banho”, explicou ele, que estranhou ter sido punido porque realiza os exercícios e troca de roupa no reservado desde o primeiro dia do reality. ” estranho. Só se viram agora, porque eu faço isso desde o começo”, completou. Erasmo não entendeu, e ele precisou repetir. “Eu faço minha fisioterapia todo dia. Por causa da cirurgia que eu fiz, né?” “Ah, tá. Fisioterapia… Todos os dias. Entendi”, concluiu o ex de Gabriela Pugliesi.

