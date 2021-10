A Fazenda: ‘Amigo não faz sexo com amigo’, diz Tiago Piquilo para Valentina

Na madrugada desta quinta-feira (14), Tiago Piquilo conversou com Valentina Francavilla na academia de “A Fazenda 13”, da Record TV, e falou sobre possíveis ‘segundas intenções’ da ex-assistente de palco do programa do Ratinho por manter uma amizade com ele.

“Eu, Tiago, acho que o que diferencia duas pessoas de amigo é quando não se envolvem sexualmente”, declarou o sertanejo. “Isso me chateia”, respondeu Valentina. Piquilo falou sobre a relação que os dois tiveram no passado. “Isso é uma coisa que eu penso. Eu disse pra você o quê? Que a nossa situação pode estar acima da amizade. Primeiro, nós fomos amigos para depois sair com você. Quando você é amigo, você conhece um pouco além. O que diferencia uma pessoa de ser amigo ou não é o sexo. Amigo não faz sexo com o outro. O próximo passo não é namorar e casar? Não é a lei da vida?”, comentou. “Não. Pra mim, eu ter você como amigo é ter você como meu irmão. Eu ter você como uma pessoa que eu quero bem e vou proteger até o fim”, rebateu Francavilla. “Eu também não. Eu fiquei magoada de saber que eu tenho um limite pra chegar perto de você. Que eu não posso ser quem eu sou de dar carinho, que abraça e gosto, porque pode ser interpretado de maneira errada. De talvez alguém achar isso: ‘ah, nossa, ela quer ele’. Não, por você, independente do que aconteceu há trilhões de décadas e que a gente nem lembra. Eu tenho carinho por você que conheci aqui, porque lá fora a gente não tinha contato nenhum”, continuou ela. “Eu não estou colocando barreira, Vali. Eu tô dizendo pra você é o que você está dizendo. Pensa um pouco, nós estamos além da amizade, porque amigo são pessoas que falam sempre, estão juntos, se veem, saem juntos e tem um limite entre elas. Amigo não faz sexo com amigo”, encerrou Tiago.

