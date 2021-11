A Fazenda: Aline Mineiro, Rico, Solange Gomes e Valentina Francavilla estão na Roça

Nesta terça-feira (16), foi realizada mais uma formação de Roça em “A Fazenda 13“, da Record. O Fazendeiro Gui Araujo abriu os trabalhos indicando Aline Mineiro. O segundo roceiro é escolhido pelo voto geral da casa, e Rico Melquiades acabou ocupando a vaga, com seis votos.

O influencer puxou Dayane Mello para o terceiro posto na disputa. A quarta e última roceira acabou escolhida pela dinâmica do Resta Um, Solange Gomes.

No entanto, a formação não acabou por aí. O dono ou dona do poder da Chama Amarela deveria trocar um dos participantes por outro. Dynho Alves ficou com a tarefa, e acabou salvando Dayane e indicando Valentina Francavilla.

Com isso, Aline, Rico, Solange e Valentina formam o quarteto inicial da Roça. Como foi a peoa escolhida pela dinâmica do Resta Um, Solange precisou escolher um dos outros três peões para vetar da Prova do Fazendeiro desta quarta (17), e Aline acabou ficando de fora.

A atriz já está direto na votação de quinta (18), enquanto os outros três disputam quem escapa do voto do público, se torna o novo Fazendeiro e garante outra semana de imunidade no reality.

