‘A Fazenda 2023′: Kamila Simioni e Jaquelline se beijam em festa

Kamilla Simioni e Jaquelline Grohalski, participantes de A Fazenda em 2023, se beijaram durante a festa realizada no início da madrugada deste sábado, 7. Foi possível acompanhar ao momento pela transmissão do reality da Record pelo PlayPlus.

O momento ocorreu quando boa parte dos participantes já havia consumido bebidas alcoólicas, e tocava a música Jenifer, de Gabriel Diniz. Jaquellina e Kamilla dançavam uma em frente à outra quando se aproximaram e houve o beijo.

Quem é Kamilla Simioni

Kamila ficou famosa em 2013, quando publicou, com a hashtag #PegandoSeuMarido, uma foto em que beijava o cantor Tony Salles, marido de Scheila Carvalho, dançarina que participava de A Fazenda à época. A influenciadora continuou sendo notícia em portais de fofoca posteriormente, se envolvendo numa polêmica com Deolane Bezerra, outra participante do reality, no ano passado.

Quem é Jaquelline Grohalski

Jaquelline ficou conhecida ao participar do BBB 18. Ela foi a segunda eliminada do programa, após uma briga com o colega Mahmoud. Posteriormente, lançou carreira como cantora de funk, além de ser influenciadora digital.

