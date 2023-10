‘A Fazenda 2023’: Jenny Miranda é a fazendeira da semana; Kally, Nadja e André enfrentam a roça

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2023 - 7:30 Para compartilhar:

Na noite desta quarta-feira, 11, a influencer Jenny Miranda venceu pela segunda vez a Prova do Fazendeiro no reality A Fazenda e se libertou da berlinda que definirá o próximo eliminado do programa nesta quinta-feira, 19, entre Kally Fonseca, Nadja Pessoa e André Gonçalves.

A prova consistiu em três etapas de agilidade, onde quem terminasse primeiro conquistaria o título de Fazendeira. Na primeira, as peoas precisaram pedalar em uma bicicleta até o giroflex acender. Depois, tiveram que pescar quatro caixas e posicioná-las na estante.

Na segunda etapa, elas jogaram pinball para encaçapar as bolinhas nas cestas e liberar mais quatro caixas na estante. No fim, tiveram que arremessar gotinhas em cada uma das letras da palavra “água”.

A prova iniciou com empate entre Kally e Jenny, mas a influenciadora ganhou vantagem. Kally e Nadja alcançaram a rival, mas Jenny teve o melhor desempenho na etapa final e garantiu o chapéu de Fazendeiro.

Com a influencer fora da formação, a Roça foi fechada com Kally Fonseca, Nadja Pessoa e André Gonçalves. O resultado da votação para quem saíra do reality será divulgado nesta quinta-feira, a partir das 22h30, pela Record.

Relembre como foi a formação

A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Radamés Furlan, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o Poder Laranja para si e entregando o Poder Branco para Henrique Martins. Com o Poder Branco, Martins recebeu a chance de selecionar duas pessoas para que o Fazendeiro indicasse uma para a Roça.

Com a escolha entre Kally e Nadja, determinadas por Henrique Martins mandante do Poder Branco, o Fazendeiro da semana, Yuri Meirelles deu início a formação e indicou Kally para a roça, no que justificou como uma questão de “estratégia”.

Durante a votação dos peões, Cézar Black foi o mais votado e puxou Jenny Miranda para se juntar a ele na Roça. Na dinâmica de Resta Um, entre salvos e deixados, Nadja Pessoa sobrou e foi parar na berlinda também com Kally, Cézar Black e Jenny.

O vencedor da Prova de Fogo, Radamés Furlan, pôde trocar um dos roceiros, exceto a Kally indicada pelo Fazendeiro, por qualquer outro peão. Indo contra a maioria, o peão trocou Cézar Black por André Gonçalves. Finalizando a formação, Nadja vetou André de participar da Prova do Fazendeiro e o peão foi direto para a Roça.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias