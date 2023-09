‘A Fazenda 2023’: equipe de Lucas Souza registra boletim de ocorrência após briga com Cariúcha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/09/2023 - 10:47 Compartilhe

A equipe que gerencia as redes sociais do ex-oficial militar Lucas Souza disse ter aberto um boletim de ocorrência contra a cantora Cariúcha nesta quarta-feira, 27. O motivo são supostas ameaças que a artista teria feito durante a formação da roça em A Fazenda 15, reality show da Record TV, na última terça-feira, 26.

“Esclarecemos que, nesta tarde, um boletim de ocorrência foi lavrado perante a Polícia Civil com o objetivo de que crimes praticados por Cariúcha dentro do reality sejam devidamente apurados, incluindo as ameaças ocorridas ontem”, escreveu a equipe em uma publicação do Instagram.

Na terça, ao justificar seu voto em Lucas, Cariúcha se desentendeu com o ex-militar. “Ele trouxe coisas minhas lá de fora. Se eu trouxer coisas tuas lá de fora, eu acabo com tudo, tá? Então deixa a minha boca quieta”, declarou na ocasião.

A equipe do peão ainda afirmou ter processado a cantora por injúria, calúnia e difamação. “A advogada de Lucas, com plenos poderes procuratórios, ajuizou a devida ação judicial para buscar a reparação das ofensas dirigidas à honra do mesmo”, disse um trecho do comunicado. Veja aqui .

O Estadão entrou em contato com a equipe de Cariúcha para pedir um pronunciamento sobre o caso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

