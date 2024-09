‘A Fazenda 16’: Yuri parte para cima de Gilson em primeiro dia de confinamento

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 9:07 Para compartilhar:

“A Fazenda 16”, da Record, mal começou e a chaleira já está fervendo na sede! Durante a estreia do reality show, na segunda-feira, 16, Yuri Bonotto e Gilson Oliveira protagonizaram a primeira briga.

Durante o programa ao vivo, o ex-bombeiro do programa “Eliana” (2009-2024), do SBT, partiu para cima do ex-personal de Gracyanne Barbosa. Os dois trocaram acusações e xingamentos. “Você ficou famoso porque traiu o Belo“, disparou o modelo do OnlyFans.

A discussão começou após uma dinâmica, na qual os peões tinham de apontar alguém que chega ou não à final da competição. Apresentadora da atração, Adriane Galisteu perguntou por que Gilson não gostou de ser indicado no grupo dos “não vencem”.

“Eu só achei que não foi justo, porque não condiz com o que aconteceu no decorrer do dia. Depois o que eu soube que foi justificado para mim. Se tivesse me falado na hora, teria me dado o prazer de me desculpar por uma situação que aconteceu e não achei que fosse ofender”, afirmou o personal trainer.

+ ‘A Fazenda 16’: diretor nega ‘passar pano’ para episódios de assédio no reality

Ele também aproveitou a ocasião para pedir desculpas a Yuri. “Você achou que foi uma ofensa. A minha intenção, do fundo do coração, não foi essa”, alegou ele.

Galisteu pediu a versão do ex-bombeiro da Eliana. “Uma coisa é falar da minha roupa, ok. Tá desculpado. Outra coisa é não aceitar que coloquei ele no sofá e falar que é por coisas lá de fora, criar mentiras aqui dentro. Chegou aqui comigo e falou ‘as máscaras vão cair’. Que máscaras? Ele nem me conhece. Não conheço esse cara, não sei nem de onde ele veio. Ele foi agressivo comigo. Sou um cara que não gosto de briga”, declarou Bonotto.

A apresentadora se despediu dos participantes, mas a tensão entre os peões só aumentou quando Gilson citou a briga de Yuri com Junno Andrade, que teria curtido fotos da esposa do rapaz nas redes sociais.

O ex-bombeiro da Eliana perdeu a cabeça, partiu para cima do peão e teve de ser contido. “Não sabe da história. É com a minha mulher, palhaço”, berrou ele. “Você ficou famoso porque traiu o Belo. Falando da minha mulher, falou da minha família”, revoltou-se.

“Eu não falei nada de família, seu bobão”, rebateu Gilson.

Assista abaixo: