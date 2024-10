‘A Fazenda 16’: Record exibe momento em que Raquel Brito passa mal; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 7:32 Para compartilhar:

Durante o programa ao vivo de segunda-feira, 7, a Record TV exibiu as imagens do momento em que Raquel Brito passou mal, durante a Prova de Fogo, em “A Fazenda 16”, no domingo, 6.

Após o episódio, a irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, da Globo, precisou deixar o reality show rural por recomendação médica.

+ ‘A Fazenda 16’: problema no coração pode ter tirado Raquel Brito do reality; mãe da peoa diz que ela foi entubada

A equipe de Raquel divulgou o relatório emitido pelo Coordenador Médico do programa, Leandro Santini Echenique, explicando as circunstâncias que levaram à saída da ex-peoa.

Segundo o documento, após a participação na prova, Raquel apresentou dores no tórax, o que motivou a necessidade de atendimento médico imediato e a realização de exames para investigar o sintoma.

“Recebemos o relatório médico de Raquel, com informações sobre o seu estado de saúde. Após a Prova de Fogo, Raquel apresentou uma dor torácica, o que levou à necessidade de atendimento médico e exames de investigação deste sintoma”, informou a equipe da participante em nota oficial.

Assista ao momento em que Raquel deita no chão e é socorrida pelos médicos: