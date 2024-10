‘A Fazenda 16’: problema no coração pode ser motivo da desclassificação de Raquel Brito

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2024 - 16:12 Para compartilhar:

Irmã de Davi Brito, vencedor do ‘BBB24’ (TV Globo), Raquel Brito viu o sonho de fazer seu nome em um reality show ser interrompido no meio do percurso. Ela foi desclassificada de “A Fazenda 16” (Record TV), segundo informou a emissora em comunicado enviado à imprensa, nesta segunda-feira, 7.

A decisão aconteceu após a peoa ter sido submetida a uma bateria de exames médicos, mas a direção do reality não entrou em detalhes sobre seu estado de saúde.

+‘A Fazenda 16’: Raquel Brito, irmã de Davi do ‘BBB24’, está fora do reality show da Record

+Glow News – ‘A Fazenda 16’: coceira, suposta gravidez e desclassificação: relembre a trajetória de Raquel Brito no reality

Na web, especulou-se que o motivo seria uma possível gravodez da participante do reality. Porém, a razão seria bem mais séria e demanda cuidados atentos com a saúde.

Segundo o influenciador Cairo Jardim, exames realizados por determinação da produção teriam apontado uma alteração cardíaca em Raquel.

Jardim destaca que a informação não é oficial, tratando-se de uma apuração feita por ele. Em vídeo publicado nas redes sociais para falar sobre o assunto, o ex-Power Couple diz que, em breve, a emissora deve se manifestar sobre a situação.

No último domingo, 6, a irmã de Davi saiu do programa para passar por atendimento médico e não retornou mais para a sede, ficando de fora da Prova de Fogo.

A disputa que dá o Poder da Chama, inclusive, da semana passada foi crucial para a produção do reality verificar que Raquel não estava bem de saúde. Na semana passada, ela chegou a passar mal dando demonstração de cansaço.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cairo Jardim (@cairojardim)