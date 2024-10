‘A Fazenda 16’: Cauê Fantin é eliminado do reality show da Record

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2024 - 7:30 Para compartilhar:

Cauê Fantin foi eliminado de “A Fazenda 16” da edição de quinta-feira, 10, do reality show rural da Record TV. Com apenas 6,79% dos votos do público, o ator perdeu a disputa para Sacha Bali e Zaac na Roça.

O jovem, de 26 anos, entrou no reality show após ser escolhido pelo público para subir do Paiol com Albert Bressan, Vivi Fernandez e Gizelly Bicalho.

O artista acabou na berlinda após sobrar no jogo do Resta Um e vetar Sacha da Prova do Fazendeiro. Sacha, por sua vez, recebeu 32 votos dos peões, por causa do poder que duplicava os votos.