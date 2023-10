A Fazenda 15: web pede expulsão de Yuri Meirelles após fala homofóbica

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 2:05 Compartilhe

Yuri Meirelles causou alvoroço nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 4, após referir-se de forma homofóbica a Lucas Souza em A Fazenda 15.

Em conversa com os aliados WL e Tonzão, o modelo chamou o ex de Jojo Todynho de “chupa pau”. Imediatamente, ele foi repreendido pelos amigos. “Assim não. Tem que ficar ligado no que tu fala, viad*”, disse Tonzão.

Além disso, ele também debochou dos trejeitos do peão durante uma briga. Veja:

Yuri mais uma vez sendo HOMOFÓBICO dizendo que o Lucas “chupa pau”, WL e Tonzão repreende a fala ridícula e homofóbica do machão. #RoçaAFazenda pic.twitter.com/p04LTg4UOH — emer (@emerzou) October 4, 2023

Grave🚨🚨 Yuri homofóbico, homofobia é crime, o mesmo fez um gesto bem nojento com participante Lucas e chamou de chupa p…. confira nos vídeos, @rocarelli q coisa nojenta 🤮🤮🤮🤮🤮 pic.twitter.com/TzkTRKxvda — Página100%Aguiar✨️🧚‍♀️ (@AiltonF38921305) October 4, 2023

No X/Twitter, entretanto, a fala repercutiu rapidamente. A tag “HOMOFOBIA É CRIME” ficou em primeiro lugar nos assuntos mais comentados da rede social durante a noite, com internautas pedindo a expulsão de Yuri.

“Alô, Galisteu, faça se cumprir o papel social de um programa de tamanha audiência. Homofobia é crime e Lucas merece respeito. Rodrigo Carelli e A Fazenda, se pronunciem antes de recorrermos aos patrocinadores”, exigiu um espectador.

“Homofobia é crime e cabe a expulsão por quebra de contrato. YURI EXPULSO”, escreveu outro.

“Espero que a produção faça aquilo que prometeu. Se não expulsar ele, o mínimo é vocês falarem na frente de todo mundo sobre a situação, porque todos sabemos que homofobia é crime”, pontuou uma terceira.

Peão já esteve envolvido em outro caso de homofobia

Após o ocorrido, internautas relembraram que essa não é a primeira vez que Yuri Meirelles apresenta comportamento homofóbico. Em janeiro, ele reagiu de forma hostil ao ser contatado por um internauta em seu Instagram.

“E aí o que, meu parceiro? Te conheço? Tenho cara de viad*?”, questionou. Veja:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias