A Fazenda 15: VAR ‘desbanca’ Yuri e Lucas Souza vence Prova de Fogo

O reality A Fazenda 15 segue cheio de emoções na Record. Na noite desta segunda-feira, 9, foi ao ar o resultado da Prova de Fogo da semana, que consagrou Lucas Souza como o grande vencedor.

A prova que aconteceu na tarde de domingo, 8, foi de agilidade. Com o tema “blecaute na Fazenda”, os peões deveriam mover animais cenográficos pelo cenário, encontrar a chave correta para abrir as caixas com fios, conectá-los aos postes e desvendar o enigma da caixa de energia. Quem puxasse a alavanca e parasse o cronômetro no menor tempo faturaria o Lampião do Poder.

Com 8 minutos e 43 segundos, quem venceu a prova no primeiro momento foi Yuri Meirelles, o que mandou Lucas e Cariúcha direto para a Baia. No entanto, o peão teve uma infração detectada pelo “VAR” do reality, o que fez com que o privilégio do Lampião fosse transferido para o ex de Jojo Todynho, que também voltou para a sede.

“O Yuri foi alertado pela Galisteu de que não poderia levar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força. Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova. Por isso, o Yuri foi desclassificado e o vencedor passa a ser o peão com o segundo menor tempo, Lucas”, leu a Fazendeira Jaquelline.

Confira:

