A Fazenda 15: seis peões restantes disputam vaga na final

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 5:50

A reta final de A Fazenda 15 chegou. No entanto, mesmo na última semana do reality, dois peões ainda vão dizer “adeus” à sede antes da definição do Top 4 da temporada.

Na noite desta segunda-feira, 18, os peões eliminados, desistentes e expulsos se juntaram a Jaquelline Grohalski, André Gonçalves, Lily Nobre, WL, Tonzão Chagas e Márcia Fu para a “lavação de roupa suja” oficial da temporada. Na sequência, foi aberta a votação da Roça para que nesta terça, 19, os dois menos votados se despeçam do reality.

O resultado da eliminação marcará a definição dos quatro finalistas da temporada, que prosseguirão na berlinda para a definição do vencedor do reality e do prêmio de R$ 1,5 milhão.

