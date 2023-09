A Fazenda 15: ‘Se ameaçar, tenho advogado’, diz Sheherazade após briga com Kamila Simioni

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2023 - 14:20 Compartilhe

Fogo no feno! Após a dinâmica da pré-estreia de ‘A Fazenda 15‘, da Record TV, os ânimos ficaram exaltados no reality show rural. Rachel Sheherazade e Kamila Simioni bateram boca na sede. Na ocasião, cada peão escolheu um participante como “parça” e outro para ficar “de fora da cerca”. Sheherazade foi tirar satisfação com Simioni após ouvir que a empresária não havia gostado de suas respostas.

Rachel escolheu André Gonçalves como “parça” e Yuri Meirelles para deixar “fora da cerca” — em sua justificativa, a jornalista disse que “nunca havia visto” os participantes do reality antes.

“Você não gostou da minha resposta porque disse que não conhecia vocês? O Lucas falou que você não gostou. Eu falei que não conhecia ninguém, mas não foi desmerecendo. […] Você foi falar coisas de mim, e não foi para mim. Acho isso muito feio”, disparou a jornalista.

Na sequência, Simioni rebateu: “Eu não falei de você. Feio é você entrar em uma conversa que não é sobre você. E ainda querendo jogar em mim a culpa de algo que não falei. Você tá tão 24 horas em mim, que tá achando que falei de você. Foi a Jenny que falou!”.

“A carapuça caiu, você é VTzeira. Tá pensando que vai me ameaçar? Se me ameaçar, tenho advogado pra isso”, retrucou Sheherazade.

