A Fazenda 15: Sander é eliminado com 6,32% dos votos para ficar

Sander Mecca está fora de A Fazenda 15. O músico foi eliminado na noite desta quinta-feira, 16, após ter dividido a berlinda com Lucas Souza e Márcia Fu e ter recebido 6,32% dos votos para ficar.

Essa foi a segunda vez do agora ex-peão na Roça. Em ambas as vezes, ele foi parar na berlinda graças à dinâmica do Resta Um. Sua trajetória foi marcada por brigas, principalmente com Márcia Fu e Jaquelline Grohalski. Ele também ficou conhecido como o cozinheiro oficial da sede.

Confira o momento em que Sander é eliminado:

Márcia Fu foi a segunda peoa a ser salva pelo público 🥳 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/Mv1gaHSC4r — A Fazenda (@afazendarecord) November 17, 2023

