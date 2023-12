A Fazenda 15: saiba quem está na penúltima Roça do reality

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/12/2023 - 1:43 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 15, os peões de A Fazenda 15 participaram da última prova da temporada, valendo um lugar no Top 6 do reality. A dinâmica resultou em Roça quíntupla, cuja eliminação será dupla.

Estão na berlinda Jaquelline Grohalski, Márcia Fu, Nadja Pessoa, Shayan Haghbin e WL. O resultado será divulgado neste sábado, 16.

Os penúltimos roceiros da temporada foram determinados por meio de uma Prova Especial, que foi disputada em quatro duelos definidos por sorteio e tinha como tema o reality A Grande Conquista.

Enquanto os quatro perdedores foram direto para a Roça, os vencedores poderiam escolher receber R$ 30 mil. Quem ficasse com o dinheiro iria para a berlinda no lugar do perdedor adversário no último duelo. No entanto, André Gonçalves, Lily Nobre, Tonzão Chagas e Shayan resistiram à tentação e mantiveram suas posições de vitória.

Na sequência, todos votaram para definir o quinto roceiro dentre os vencedores, e o escolhido foi Shay.

Os próximos eliminados serão anunciados neste sábado, 16, às 22h45, na Record. Deixam o reality os dois peões que tiverem menos votos para ficar.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias