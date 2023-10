A Fazenda 15 resgata regra antiga e formação de Roça não terá Resta Um; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/10/2023 - 1:24 Compartilhe

Em A Fazenda 15, um poder clássico mudará os rumos do jogo dessa semana. Por meio de votação online, o Poder da Chama Laranja foi definido pelos espectadores e promete surpreender peões.

Durante a edição de sexta-feira, 6, a apresentadora Adriane Galisteu revelou as opções de poderes que vieram direto d’A Fazenda 12: “Alternativa A: Você [detentor(a) do poder] deve escolher dois peões para não votarem e outros dois peões para votarem duas vezes. Alternativa B: A formação da Roça de hoje não terá Resta Um. Você deve escolher dois peões que não estão na Roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro.”

A voz do público foi ouvida e a opção B foi a eleita. A Prova do Lampião, que decide quem fatura os Poderes da Chama Laranja e Branca, aconteceu no domingo, 8, com Lucas Souza saindo vencedor.

No momento da formação da Roça nessa terça-feira, 10, o peão deve escolher um companheiro de confinamento para presentear com um dos poderes, sem saber quais são eles.

