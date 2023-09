A Fazenda 15: ‘Quer ser uma Jojo Todynho’, dispara Sheherazade sobre Cariúcha

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/09/2023 - 0:58 Compartilhe

Em sua primeira semana, a 15ª temporada de A Fazenda já acumula discussões e rivalidades, e uma delas é protagonizada por Rachel Sheherazade e Cariúcha.

Em seu discurso durante a Roça desta quinta-feira, 28, a jornalista soltou o verbo e não poupou críticas à funkeira.

“Algumas pessoas montam um personagem ou exageram seu modo de ser. Uma dessas pessoas é a Cariúcha. De tanto exagerar, ela acaba sendo muito inconveniente. Uma pessoa que grita muito na casa, não respeita o sono dos outros, inclusive de pessoas do próprio grupo”, começou ela.

“As próprias relações dela reclamam que ela não respeita, ela fala muito palavrão, faz umas brincadeiras muito pesadas na casa, eu não acho bacana isso […] Ela exagera muito no jeito dela ser, talvez em busca de palco. Inclusive, nas brigas que ela tem com as pessoas, são palavras de baixíssimo calão, um debate muito raso, e isso me incomoda muito […] Acho que ela está montando um personagem, talvez ela queira ser uma Jojo Todynho dessa edição. Ela está muito longe, não chega aos pés de uma Jojo Todynho.” Confira o vídeo aqui.

Descontente com a comparação, Cariúcha se defendeu: “Sou meme, querida. Desde 2009. Pega meus vídeos para você ver.”

Vale lembrar que as funkeiras já protagonizaram rivalidade fora do reality. Em agosto, as duas trocaram farpas nas redes sociais após Cariúcha alegar que Jojo teria “comprado” o namorado com um carro.

