A Fazenda 15: Produção interfere após Nadja ‘surtar’ com André na delegação de tarefas

Após acontecer uma discussão entre Nadja Pessoa e André Gonçalves por conta da delegação de tarefas em A Fazenda 15, a produção interferiu na briga mandando um recado para o último Fazendeiro da temporada do programa. Nele, avisou que o ator não poderia alterar funções que já haviam sido delegadas.

Com isso, André reforçou o que havia comentado com Nadja: que tinha colocado a peoa na função do cavalo por questão de tempo e espaço entre funções.

Nadja não expressou reação após o aviso da produção, apenas continuou cuidado do Colorado (cavalo).

