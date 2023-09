A Fazenda 15: Poder da Chama Laranja será decidido pelo público; entenda

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2023 - 3:57 Compartilhe

A voz do público será ouvida na segunda semana do reality A Fazenda. Durante a edição desta sexta-feira, 29, a apresentadora Adriane Galisteu revelou que o próximo Poder da Chama Laranja, que pode mudar todo o rumo do jogo, será decidido por voto popular.

“Na segunda-feira tem Prova de Fogo. Quem levar a melhor na disputa ganha o lampião com os dois Poderes da Chama. E agora chegou a hora de você escolher o Poder da Chama Laranja, que vai esquentar o jogo para valer”, declarou Adriane, que explicou as duas opções de poderes.

“Opção A: Hoje, você [vencedor da prova] é quem vetará um dos quatro roceiros da Prova do Fazendeiro. Opção B: Hoje, é você quem decide, entre os dois últimos peões do Resta Um, quem deverá ser salvo.” Espectadores podem votar pelo aplicativo do patrocinador Kwai.

