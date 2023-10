A Fazenda 15: Poder da Chama Laranja promete reviravolta na Roça da semana

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 0:46 Para compartilhar:

Após votação popular no aplicativo do patrocinador Kwai, o novo Poder da Chama Laranja de A Fazenda 15 foi definido — e deixará os peões boquiabertos.

O poder escolhido pelos espectadores foi: “Você [detentor da chama] deve trocar um dos roceiros, exceto o indicado pelo Fazendeiro, por qualquer outro peão”.

Vale lembrar que o vencedor da Prova de Fogo foi Radamés Martins. Sem saber o conteúdo dos privilégios, ele deverá escolher se deseja ficar com o Poder da Chama Laranja ou com o Poder da Chama Branca durante a formação da Roça nesta terça-feira, 17. O poder que não for escolhido pelo atleta será concedido a um peão de sua escolha.

A Fazenda 15 vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 22h45, e sábados e domingos às 23h, na Record TV.

